تردد قناة zdf الألمانية المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

يلتقى 32 منتخبا يمثلون مختلف قارات العالم، في كأس العالم 2022، على الأراضي القطرية، حيث يجتمع نجوم الكرة العالمية، لأول مرة على أرض عربية، لخوض منافسات المونديال الكروي الكبير، الذي يقام كل 4 سنوات.

ومع بدء انطلاق المباريات، بدأت عمليات البحث عبر الأقمار الصناعية، عن تردد قناة zdf الألمانية، إحدى القنوات الأوروبية التى اعلنت عن إذاعة مباريات كأس العالم بشكل مجاني، عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة zdf الألمانية

تردد قناة zdf الألمانية، من أجل متابعة مباريات كأس العالم على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي:

التردد: 11954

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

فضلا عن قناة zdf الألمانية، يمكن متابعة مباريات كأس العالم 2022ـ عبر مجموعة قنوات أخرى، إذ يمكن ضبط مجموعة قنوات بي إن سبورتس وفق المعلومات الآتية:

beINS SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 2

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 3

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 4

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 5

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 6

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

وتستضيف دولة قطر مونديال كأس العالم 2022، عبر 8 ملاعب، لأول مرة، خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري حتي 18 ديسمبر المقبل.