برفقة محمد رمضان.. إيمان العاصي تنشر صورة من كواليس مسلسل «العمدة»

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن شخصيتها خلال المسلسل الرمضاني «العمدة»، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت إيمان العاصي صورة تجمعها بمحمد رمضان بطل المسلسل والمخرج محمد سامي، وعلقت: «دلال وجعفر العمدة من مسلسل العمدة رمضان 2023».

أبطال مسلسل «العمدة»

مسلسل العمدة، بطولة محمد رمضان ويشارك به في السباق الرمضاني 2023، ويشاركه في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن أبرزهم: «هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي».

آخر أعمال إيمان العاصي

وشاركت إيمان العاصي في دراما رمضان 2022 في مسلسل «الاختيار» وجسدت شخصية «نادية» زوجة الضابط زكريا يونس الذي جسده الفنان كريم عبد العزيز.

ونال المسلسل إشادات واسعة وحصل على جائزة أفضل محتوى درامي في الوطن العربي من الشارقة للاتصال الحكومي، وتكريم خاص في مهرجان القاهرة للدراما.