إيمان العاصي بـ 3 جنسيات في فيلمها مع مينا مسعود (صور)

انتهت الفنانة إيمان العاصي من تصوير آخر مشاهد لها في فيلم «في عز الضهر»، أمس الخميس، داخل أحد أحياء مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشفت العاصي عن الصور الأولى لها من الفيلم بحسب بيان صادر منها، حيث تجسد شخصية «ساندرا» التي تتشكل في أكثر من شخصيه نظر لعملها مع المافيا، حيث تظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.

«في عز الضهر» يدخل مرحلة المونتاج

وكانت آخر مشاهد لها في الفيلم جمعتها مع كل من مينا مسعود وشيرين رضا بالقاهرة بعد فترة تصوير بعدد من الدول الأوروبية وتركيا، ليدخل الفيلم مرحلته النهائية من المونتاج ليصبح جاهزا للطرح بدور العرض خلال فترة موسم إجازة منتصف العام المقبل يناير 2023.

طبيعة أحداث فيلم «في عز الضهر»

فيلم «في عز الظهر» تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية.

ويخوض مينا مسعود أولى تجاربه الفنية في مصر من خلال الفيلم ويشاركه البطولة إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وايهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.

وتتفرغ إيمان العاصي خلال الأيام الحالية لاستئناف تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل «العمدة» أمام الفنان محمد رمضان، حيث من المقرر أن تعود للتصوير خلال الأسبوع المقبل بعد عودة فريق العمل من لبنان.

وتجسد إيمان في مسلسل العمدة شخصية دلال فتاة شعبية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.

يذكر أن إيمان العاصي قدمت في دراما رمضان الماضي شخصية نادية زوجة الضابط زكريا يونس الذي جسده الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل «الاختيار» ونالت إشادات واسعة، خاصة أن مسلسل الاختيار حصل على جائزة أفضل محتوى درامي في الوطن العربي من الشارقة للاتصال الحكومى، وحصل على تكريم خاص في مهرجان القاهرة للدراما.