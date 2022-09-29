إيمان العاصي عن فوز الاختيار بجائزة الشارقة: تتويج لعمل مهم

أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن سعادتها بفوز مسلسل «الاختيار» بجائزة أفضل محتوى إعلامي ودرامي، وأفضل عمل درامي في الوطن العربي، من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

إيمان العاصي تعلق علي حصد الاختيار أحسن عمل درامي في الوطن العربي

وقالت إيمان العاصي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها فخورة بمشاركتها في الجزء الثالث من «الاختيار»، إذ جسدت دور زوجة الضابط «زكريا»، الذي لعب دوره النجم كريم عبد العزيز، بحسب الأحداث.

واعتبرت ايمان العاصي هذه الجائزة، بمثابة تتويج لجهد كل صناع العمل، الذي أرخ لمرحلة مهمة من تاريخ مصر.

تفاصيل وأبطال الجزء الثالث من المسلسل

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

وكانت تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل، حول ما شهدته مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت حالة غضب شعبي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.