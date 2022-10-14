الصور الأولى للفنان إيمان العاصي من كواليس تصوير مسلسل العمدة

تشارك الفنانة إيمان العاصي، في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل العمدة، وبدأت تصوير مشاهدها منذ عدة أيام، وظهرت خلال الصور الأولى من كواليس التصوير وهي ترتدي عباءة سوداء اللون، وتضع غطاءً للرأس، في إشارة لطبيعة دورها.

مسلسل العمدة، المقرر عرضه في رمضان 2023، بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، فريدة سيف النصر، أحمد داش، عصام السقا، طارق الدسوقي، سلوى عثمان.

المسلسل بطولة عدد من النجوم

وكشف محمد رمضان عن الصورة الأولى له من كواليس تصوير المسلسل، وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر وهو يرتدي جلباب بلدي، ويضع عباءة على كتفه، ونظارة شمسية، توجد خصلات باللون الأبيض في شعره.

أحداث اجتماعية

والمسلسل لا ينتمي لدراما الصعيد، ولكن دراما اجتماعية تدور أحداثه في منطقة السيدة زينب، مليئة بالإثارة والتشويق والرومانسية، ويجسد محمد رمضان، شخصية تحمل اسم جعفر عبدالجواد خضر العمدة، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، إنتاج محمد السعدي وجوهر.