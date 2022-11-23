غدا.. إنارة مقر الجامعة العربية باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

تنظم الأمانة لجامعة الدول العربية (القطاع الاجتماعي - إدارة المرأة)، غدا، وللعام الرابع على التوالي، فعالية تتضمن عقد مؤتمر صحفي وإنارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة ضمن فعاليات حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2022».

يأتي ذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

إطلاق استراتيجية عربية

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم الأربعاء، بأن الفعالية ستشهد هذا العام إطلاق «الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات» التي جرى إعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كعلامة على التضامن والالتزام الكامل بهذه القضية الهامة في المنطقة العربية.

مناهضة العنف ضد المرأة

العالم يحتفل سنويًا بحملة«16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» والتي تنطلق في «اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة» في 25 نوفمبر، وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء الـ16 يومًا تضامنًا مع الحملة، ومن أشكال التضامن والتفاعل يتم على سبيل المثال إنارة المعالم والصروح المهمة باللون البرتقالي الذي اختير كدلالة على المستقبل الذي تنادي الحملة به حتى تتمتع النساء ببيئة آمنة لا تعاني فيها من أي شكل من أشكال العنف.