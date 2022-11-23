النحالين العرب: مصر تصدر 3800 طن عسل سنويا لمعظم الدول العربية والآسيوية

قال المهندس فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن قطاع تربية نحل العسل في مصر هو قطاع كبير جدًا، يعمل به أكثر من 25 ألف أسرة من الشمال للجنوب، مشيرًا إلى أن الزراعة تستفيد من قطاع نحل العسل لتنقيح المحاصيل، وهو ما يزيد من نسبة الإنتاج بحوالي 7%، إضافة إلى أن هذا القطاع داعم لعدد من الصناعات كالورش والبلاستيك والزجاج والتعبئة والتغليف وغيرها من قطاعات مستلزمات الإنتاج.

مصر تصدر عسل نحل بحوالي 300 مليون دولار سنويًا

وأضاف فتحي بحيري، في حوار يذاع على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن الدولة المصرية تصدر كمية كبيرة من عسل النحل بما يقارب من 300 مليون دولار سنويًا، والأولى عالميًا في تصدير طرود النحل الحي، بواقع بليون و200 ألف طرد سنويًا، وتصدير 3800 طن من العسل سنويًا لمعظم الدول العربية والآسيوية.

تطوير النحالة للمحافظة على أنواع العسل

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن قطاع عسل النحل لقى رواجا كبيرا بالفترة الأخيرة، إذ أن اتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية بدأوا ببذل الجهود لتسليط الضوء على هذا القطاع لتحديثه وتطوير النحالة المصرية للمحافظة على أنواع العسل الموجودة بمصر، مؤكدًا أن مصر لها الريادة بهذا القطاع منذ القدماء المصريين.