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قرار عاجل من التعليم بشأن صرف بدل إضافي للمشاركين في امتحانات الشهادات العامة

كتب:

أميرة فكري
07:42 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام وعاجل للمديريات التعليمية، بشأن مدى أحقية صرف بدل ساعات عمل إضافية لبعض العاملين المشاركين بأعمال مركز توزيع الأسئلة «الدبلوم»، وغرفة عمليات الشهادات العامة في ذات الأيام.

لا يجوز صرف بدل ساعات عمل إضافية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، بأنه لا يجوز صرف بدل ساعات عمل إضافية للعاملين المشاركين بأعمال مركز توزيع الأسئلة وغرفة عمليات الشهادات العامة في ذات الأيام، نظراً لأنه يتم صرف مكافأة لهم نظير العمل بتلك اللجان طبقا للقرار الوزاري رقم 1365 لسنة 1994، ولا يجوز صرف ساعات عمل إضافية لعدم ازدواجية الصرف من مهمة واحدة.

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