وظيفة مديرية التربية والتعليم بالشرقية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عبر البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية عن وظيفة شاغرة بدرجة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وحددت الشروط والأوراق المطلوبة، وكذلك موعد بداية ونهاية التقديم، موضحة أن وظيفة مديرية التربية والتعليم بالشرقية من الوظائف التخصصية والقيادية.

وظيفة مديرية التربية والتعليم بالشرقية

وأفادت مديرية التربية والتعليم خلال الإعلان عبر البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية بأن وظيفة مديرية التربية والتعليم بالشرقية تختص بالقيام بأعمال التخطيط والإشراف والرقابة والمتابعة وتنمية الكفاية الإدارية في مجالات الشئون المالية والإدارية وتنسيق العمل بين الإدارات التعليمية للمديرية.

المهارات الأساسية اللازم توافرها للتقديم لوظائف مديرية التربية والتعليم بالشرقية

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية المهارات الأساسية اللازم توافرها كالتالي: أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وكذا بيان بالإنجازات التي حققها واجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة المقررة.

المهارات الفنية

وأشارت إلى أن المهارات الفنية تشمل، خبرة تخصصية في مجال العمل و قدرة كبيرة علي التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف وتقديم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة مما يحقق أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وعلى أن يراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق.

سنوات الخبرة

واشترطت المديرية أن تكون سنوات الخبرة، مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة طبقا للقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشان معايير توصيف وتقييم الوظائف.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عــال تجــاري لنوع العمل

المستندات المطلوبة: طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية:

1. عدد (8) صورة شخصية .

2. ملف يحتوي على أصل + (7) صور مما يلي

3. بيان حـالـة (السيرة الذاتية) معتمدة من جهة العمل .

4. بيان من الشئون القانونية بموقفه بالجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية / الجنائية وعلى ألا يكون المتقدم محال للمحكمة التأديبية / الجنائية أثناء فترة الإعلان .

5. بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات

البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الدالة على الجوانب التالية:

1. التاريخ الوظيفي شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها إن أمكن وبيان بالإنجازات التي حققها

2. بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها .

3. أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – خطاب الشكر والتقدير ).

وأوضحت أن جهة الاتصال هي مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الشرقية.. جهة سحب وتلقي الملفات، وان نهاية الإعلان: 2022/12/13.