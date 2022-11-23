«النحالين العرب»: العسل المصري يتمتع بجودة عالية ونسعى للترويج له خارجيا

قال المهندس فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن نجاح مهرجان العسل بدورته الأولى الذي أقيم بأكتوبر 2019، انعكس على زيادة ثقة المستهلك المصري بالمنتج المحلي من العسل، مشيرًا إلى أنه خلال هذه المرحلة نسعى للترويج خارجيا من خلال دعوة بعض الدول الأجنبية والعربية لزيارة المهرجان.

مهرجانات عسل النحل روجت لصغار النحالين

وأضاف «بحيري»، في حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن نجاح مهرجانات العسل عملت على الترويج لمنتجات صغار النحالين، وهو ما أدى للاستمرار بالمهنة وتطويرها، وأن النسخة الماضية من مهرجان عسل النحل تم التركيز على تطوير النحالين أنفسهم للارتقاء بالمنتج النهائي والمنافسة عالميًا.

نستهدف الوعي بزيادة استهلاك الفرد من العسل

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن مهرجان عسل النحل يستهدف زيادة الوعي بالثقافة السليمة لاستهلاك الفرد من المنتج، إذ أن استهلاك الفرد بالمنطقة العربية لا يتجاوز 200 جرام كل عام، وهو معدل ضعيف جدًا مقارنة بعدد السكان، والمستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من العسل إلى 800 جرام.