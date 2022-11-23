«كفر الشيخ»: تجهيز 15 فتاة مقبلة على الزواج.. الفرحة للجميع

جهَّز التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 15 فتاة مقبلة على الزواج بمحافظة كفر الشيخ، وسلّمهن 60 جهازاً كهربائياً بالتعاون مع مؤسسة «العربى لتنمية المجتمع»، ضمن الجهود الكبيرة للتحالف لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات المختلفة.

توزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات المقبلات أدخل الفرحة على قلوبهن جميعاً، وأزاح عبئاً كان يثقل أولياء أمورهن.

«هند»: كنت شايلة الهم

«كنت شايلة الهم وماكنتش عارفة هكمل جهازى إزاى وقلت هأجل الفرح شوية لحد ما روحت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ وحكيت لهم ظروفى وبصراحة وقفوا جنبى هما والتحالف الوطنى للعمل الأهلى»، بهذه الكلمات بدأت هند محسن، إحدى الفتيات اللائى جرى تجهيزهن بأجهزة كهربائية مؤخراً.

وأضافت: «أنا يتيمة الأب والأم وماليش حد يساعدنى فى التجهيز حتى ولاد الحلال ساعدونى فى الرفايع بس طبعاً موضوع الأجهزة الكهربائية ده تقيل على أى حد خاصة مع ارتفاع الأسعار بس التحالف الوطنى ساعدنا وبنشكر كل القائمين عليه».

«ياسمين»: شال عننا عبء كبير.. وماكناش نتوقع إن الأجهزة تكون حلوة كده

«ثلاجات وغسالات ومراوح» أجهزة كهربائية تم تسليمها إلى الفتيات المقبلات على الزواج بحسب ياسمين جمال، إحدى الفتيات المقبلات على الزواج، وقالت: «تسلمنا أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات وغسالات ومراوح، وماكانش حد فينا يتوقع إننا ناخد أجهزة حلوة ونضيفة كده والتحالف الوطنى شال عننا عبء كبير قوى».

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية عملاً خيرياً مجتمعياً من الطراز الأول، لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطنى، مؤكداً أنه عمل يشعر المستفيدون به من العرائس من ذوات الهمم ويتيمات الأب والأم بفرحة وسعادة.

وأثنى المحافظ على دور منظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً، وأن هذه المبادرة كانت نموذجاً من النماذج المضيئة التى من المفترض أن يسير على خطاها باقى منظمات المجتمع المدنى ليتقدم من خلالها بقية القطاعات.