تعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا الجديدة لحزب الوفد

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارا بتعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا الجديدة، طبقا للائحة الحزب.

أعضاء الهيئة العليا الجديدة للوفد

وجاء الأعضاء المعينون كالتالي:

1ـ محمد عبده.

2ـ ياسر الهضيبي.

3ـ عيد هيكل.

4ـ سعيد ضيف الله.

5ـ عبدالباسط الشرقاوي.

6ـ طارق عبدالعزيز.

7ـ حازم الجندي.

8ـ أيمن محسب.

9ـ محمد سيف.

10ـ علاء والي.

الحضور قاصر على أعضاء الهيئة العليا الجديدة

كان صدر قرار بعدم دخول أي فرد إلى مقر حزب الوفد غدا، إلا أعضاء الهيئة العليا المنتخبة الجديدة لحضور جلسة الإجراءات، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتهيب إدارة الحزب بجميع الوفديين، بالالتزام بقرار عدم الحضور، حرصًا على سلامة إجراءات الجلسة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.