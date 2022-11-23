‎سعر الفضة اليوم الأربعاء.. اعرف عيار 925 وصل كام؟

يتجه العديد من الأشخاص، خاصة السيدات، إلى شراء الفضة نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الذهب والأعيرة المختلفة بها، بالإضافة إلى جمال أشكالها وتنوعها، لذا يزداد البحث عن سعر الفضة اليوم لمعرفة ما سجلته الأعيرة، في الأسواق.

وذكر موقع «جولد برايس» الخاص بأسعار الفضة والذهب، سعر الفضة اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022.

سعر الفضة اليوم

وجاء سعر الفضة اليوم كما يلي:

أونصة الفضة يصل سعرها إلى 523.504 جنيه يما يساوي 21.360 دولار.

الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 يصل سعرها إلى 16.80 جنيه بما يعادل 0.69 دولار.

- الفضة البريطانية جرام الفضة عيار 958 بسعر يصل 16.11 جنيه يما يعادل نحو 0.66 دولار.

- الفضة الإسترليني جرام الفضة عيار 925 بسعر يصل إلى 15.55 جنيه بما يعادل نحو 0.63 دولار.

- فضة العملات جرام الفضة عيار 900 بسعر يصل إلى 15.13 جنيه بما يعادل نحو 0.62 دولار.

- فضة المجوهرات جرام الفضة عيار 800 بسعر يصل إلى 13.45 جنيه بما يعادل نحو 0.55 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 14.80 جنيه بما يعادل 0.60 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جرام بسعر يصل إلى 1.106.64 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2.204.87 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 20.197.29 جنيه.

سعر الفضة اليوم عالميا

وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة للفضة إلى ما يزيد عن 21.2 دولار للأوقية اليوم، بعدما سجلت أدنى مستوى لها في أسبوعين حيث وصلت في الفترة الماضية إلى نحو 20.8 دولارًا، بدعم من تراجع طفيف في سعر العملة الأمريكية قبل إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.