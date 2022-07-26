الفضة تتراجع عالميًا لأقل سعر خلال عامين.. والسبب الصين

وصلت أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها في عامين حيث ظل الطلب الصناعي من الصين الاستهلاكية منخفض، بعد القيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

سعر الفضة

جرى تداول العقود الآجلة للفضة عند 18.51 دولارًا للأوقية اليوم، وهذا أقل بنسبة 32% من المستويات المرتفعة التي شهدها مارس من هذا العام وقريبة تمامًا من أدنى مستوى منذ يوليو 2020 الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

ديناميكيات السوق

يشار إلى أن استهلاك ما يقرب من نصف المعروض العالمي من الفضة يتم في الاستخدامات الصناعية من قبل القطاعات المشاركة في مكونات السيارات والإلكترونيات، من بين قطاعات أخرى مستخدمة للمعدن، وسط مخاوف من الركود بعد الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي أضعفت المعنويات.

المراكز الطويلة والقصيرة

بلغ إجمالي الصفقات القصيرة من قبل كبار التجار حوالي 50000 عقد اعتبارًا من 12 يوليو، مسجلاً أعلى مستوى في 32 شهرًا يرتفع لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وفقًا لما ذكره مؤشر Nikkei Asia، حيث تراجعت مراكز الشراء إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، بما يزيد قليلاً عن 3000 عقد على أساس صافي.

ديناميكيات الطلب

من المقرر أن ينمو الطلب الصناعي على الفضة بنسبة 6% إلى 16783 طنًا هذا العام، وفقًا لمنظمة الأبحاث الدوليةSilver Institute، وتتوقع المجموعة عجزا في المعروض يبلغ 2224 طن.