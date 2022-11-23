حادث أسيوط اليوم.. التصريح بدفن 4 أشخاص ضحايا انقلاب ميكروباص

تسبب حادث أسيوط اليوم الأربعاء، الذي وقع بالقرب من كمين عرب العوامر التابع لمركز أبنوب، في وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه أثناء العودة من القاهرة متوجهين إلى محل إقامتهم بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط.

النيابة تصرح بدفن المتوفين

وصرحت النيابة العامة بمحافظة أسيوط مساء اليوم الأربعاء، بدفن ضحايا حادث أسيوط اليوم بعدما تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة مفتش الصحة ومناظرة جثث الضحايا.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية موشا بمركز أسيوط بعد علمهم بضحايا حادث أسيوط اليوم واتشحت القرية بالسواد حزنا علي أهالي قريتهم.

مصرع 4 وإصابة 13 في حادث انقلاب سيارة

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر بمركز أبنوب.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.