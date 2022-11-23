محمد رمضان: «لا يوجد أي مشروع فني يجمعني براغب علامة وأرحب بذلك»

نفى الفنان محمد رمضان، ما تردد مؤخرا حول تعاونه مع الفنان راغب علامة بمشروع فني، خلال استضافته ببرنامج «عرب وود».

وقال محمد رمضان خلال البرنامج: «أتمنى هذا طبعا، وأنا برحب جدا، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مشروع يجمعنا».

أعمال محمد رمضان

ويصور حاليا الفنان محمد رمضان مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، والذي يجسد خلاله شخصية «جعفر العمدة».

ويضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وكشف محمد رمضان بداية تصوير مسلسل العمدة عن ملامح شخصية المقرر تجسدها في المسلسل، وذلك بصورة نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وظهر رمضان خلال الصورة وهو جالس ويمسك شيشة وشعره به خصل بيضاء وفي وجهه شارب ويرتدي جلبابا وعباءة، وعلق عليها: «جعفر العمدة.. رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».