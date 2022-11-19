محمد رمضان يجري بروفات حفله الليلة في دبي (فيديو)

يجري حاليًا الفنان محمد رمضان بروفات حفله الغنائي المقرر إحياؤه في دبي الليلة بمركز التجارة العالمي.

ونشر رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بروفات الحفل وعلق عليها قائلا: «من بروڤتي الأخيرة لحفلة اليوم بمركز التجارة العالمي في دبي.. وتسلم جائزة النجم الأكبر في العالم العربي من مهرجان فيلم فير».

أغنية «لو ناسيين أفكركو»

وطرح محمد رمضان منذ أيام أغنية «لو ناسيين أفكركو» والتي تجمعه لأول مرة بالمطربة شاهيناز في أول تعاون بينهم، الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي، وتوزيع شريف عبادة.

مسلسل العمدة

ومن ناحية أخرى يصور الفنان محمد رمضان مسلسل «العمدة» والمقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني 2023 ويضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.