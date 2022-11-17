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كلمات أغنية «لو ناسيين أفكركوا» لـ محمد رمضان وشاهيناز (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
06:28 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
محمد رمضان وشاهيناز

محمد رمضان وشاهيناز

طرح محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تجمعه بالمطربة شاهيناز لأول مرة، والتي تحمل اسم «لو ناسيين أفكركوا»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «لو ناسيين أفكركوا» لـ محمد رمضان وشاهيناز، من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي، وتوزيع شريف عبادة.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رمضان، في موسم دراما رمضان المُقبل من خلال مسلسل يحمل اسم العمدة، يجمعه بالمخرج محمد سامي، إذ يواصل تصوير مشاهده حاليًا.

يضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.