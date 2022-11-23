تشييع جثامين ضحايا حادث ميكروباص أسيوط.. «كانوا راجعين من مولد الحسين»

شيع الآلاف من أهالي مركز أسيوط، اليوم الأربعاء، جثامين 4 أشخاص من قرية موشا التابعة لمركز أسيوط، والذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء العودة والمشاركة في مولد الحسين بالقاهرة، والذي أسفر عن إصابة 13 آخرين.

شاركوا في الليلة الختامية للحسين

وقال محمد الموشي، أحد أهالي القرية لـ«الوطن» إن القرية اتشحت بالحزن علي ضحايا الحادث الأليم والذي ضم 4 وفيات و8 مصابين من القرية، وجميعهم كانوا عائدين من محافظة القاهرة بعد مشاركتهم في الليلة الختامية بمولد الحسين، بالإضافة لـ5 مصابين من قرى أخرى.

الوحدة المحلية بقرية موشا تنعى الضحايا

من جانبها، نعت الوحدة المحلية بقرية موشا الضحايا الأربعة، وهم: محمود سيد درويش وخلف عوض عيلة ورجب حسن صدقة وجاد عليوه ريان حلفا.

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر بمركز أبنوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف والاجهزة التنفيذية وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر، ما أسفر عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.