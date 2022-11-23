«بحوث الفلزات» يعقد ورشة عمل لدعم الابتكار في التصنيع وإعادة تأهيل قطع الغيار

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول ورشة العمل التي عقدها المركز تحت عنوان «دعم الابتكار فى تصنيع وتطوير وإصلاح وإعادة تأهيل قطع الغيار»، بمشاركة عدد من الشركات الصناعية، وشباب الباحثين في مجالات تكنولوجيا التصنيع.

التعرف على احتياجات الشركات الصناعية

وأفاد التقرير، بأن الورشة تهدف إلى التعرف على احتياجات الشركات الصناعية، وبحث زيادة مساهمة التصنيع المحلي في مجال تصنيع قطع الغيار، حيث أن هذا المجال يعُد من أكثر المجالات احتياجًا حاليًا لدعم الاقتصاد المصري وتقليل الاستيراد بالعملة الأجنبية.

وناقشت فعاليات الورشة وضع خارطة طريق مُستقبلية لتطوير أنشطة البحث العلمى التطبيقي فى المركز، وتوجيهها لتلبية احتياجات القطاع الصناعى المحلي، في سياق خدمة خطة التنمية المُستدامة للدولة 2030.

تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المُتقدمة

وأوضح الدكتور عماد عويس، رئيس المركز أن الورشة تأتي في إطار جهود المركز لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المُتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، ودفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية وإطلاق برناج تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتعزيز مكانة علامة «صنع فى مصر»، ورفع مستوى الإنتاج المحلي من قطع الغيار، بهدف زيادة مُساهمة عائد التصنيع المحلي في إجمالي الناتج القومي في مصر.

أهمية صناعة الصلب والمسابك

ونوهت الورشة إلى أهمية صناعة الصلب والمسابك، حيث تُساهم منتجات هذا القطاع الصناعي في 90% من السلع والمُعدات المُصنعة في مختلف الصناعات ومنها؛ الصناعات الدفاعية، وصناعات السيارات والطائرات والسكك الحديدية، والبنية التحتية الخاصة بالمياه والنقل وشبكات الصرف، الرعاية الصحية، والتوربينات، والصمامات والمعدات الطبية، والمسبوكات، وإطفاء الحريق، والأجهزة المنزلية والمُعدات الجرحية، والبطانات والوصلات والمسبوكات الداعمة.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغني، عميد معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، ما تم تنفيذه على أرض الواقع من نتائج تعاون أقسام المركز مع الشركات العاملة فى مجال الصناعة لدعم أنشطة نقل وتوطين عدد من التقنيات الصناعية الحديثة المبنية على المعرفة والابتكار وخاصة فى مجال تصنيع قطع الغيار، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعى والميكاترونيكس والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع الدقيق بالليزر، وسباكة وتشكيل المعادن الخفيفة والمعادن الطبية والسباكة الآلية وتكنولوجيا اللحام المتطورة.

إضافة إلى دراسة وتحليل ومعالجة أسباب الانهيار لشركات البترول والكيماويات وحاويات الغازات وحاويات الضغوط ولحام السيارات والمركبات، وكذا جهود المركز فى أعمال التفتيش والجودة، وخدمة صناعة مركبات تكنولوجيا المساحيق والصناعات الدقيقة وغيرها من مجالات البحث العلمى الصناعي.

بحث إنشاء معمل اختبارات ميتالورجية

وانتهت توصيات الورشة إلى عقد عدة تحالفات بين المركز وعدد من الجهات الصناعية لبحث التصنيع المحلي لقطع الغيار، وتشمل التعاون فى مشروع صناعي.