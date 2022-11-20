رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح الاجتماع الـ47 لمديري المراكز الوطنية لترقيم الدوريات

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، الاجتماع الـ47 لمديري المراكز الوطنية لترقيم الدوريات، الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، منذ إنشاء المركز المصري الوطني، لترقيم الدوريات التابع للشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي عام 1990.

وتعقد الاجتماعات، بمشاركة 40 دولة، وتستمر الاجتماعات خلال الفترة من 20 وحتي 23 نوفمبر.

مناقشة تقارير الآداء من كل دولة

يعقد هذا الاجتماع سنويا، لمناقشة تقارير الآداء من كل دولة، ومراجعة وتعديل القواعد الدولية المنظمة لعمل المركز الدولى والمراكز الوطنية على مستوى العالم، ويمثل مصر في الاجتماع المهندس ماجد الصادق، المشرف على الشبكة القومية للمعلومات والأستاذة رباب رشوان، رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوثيق بأكاديمية البحث العلمي.

يذكر إنه من أهم الأدوار الأساسية التى يقوم بها المركز المصري، تجميع وتسجيل الدوريات والمجلات والسلاسل وتسجيلها بالمركز الدولى وذلك كأحد أهم وسائل الضبط الببليوجرافى بالإضافة إلي الحصر للانتاج الفكرى المصرى لمعاونة المجتمع المصرى في معرفة ما ينشر فى مصر.

الجدير بالذكر، أن المركز الدولى لترقيم الدوريات يتبع المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والتى تضم 90 مركز وطنى يمثل 90 دولة منها ثمانى دول عربية.

ترقية 85 من المجلات العلمية المصرية

كما أن أحد الأهداف الرئيسية للأكاديمية في العمل مع المجتمع العلمي هي نشر ومشاركة المعرفة مع المجتمع، وذلك من خلال العديد من الآليات، مثل مشروع تطوير النشر الوطني مع ناشرين دوليين مثل Elsevier وSpringer وTaylor & Francis، وما إلى ذلك، ما ساعد بنجاح في ترقية 85 من المجلات العلمية المصرية وفهرستها دوليًا.

وكذلك من خلال شراكات مع المبادرات المحلية الكبرى، مثل بنك المعرفة المصري، حيث تستضيف الأكاديمية وتدير المنصة الوطنية للنشر التي تضم 846 مجلة مفتوحة الوصول، والتي تضم أكثر من 256000 مقالة والتي حققت أكثر من 77 مليون مرة تحميل وقراءة للمقالات عالميًا.

ذلك بإلإضافة إلى العمل بقطاع العلاقات العلمية والثقافية والتى تتولى نشر الموضوعات العلمية بشكل مبسط للمجتمع العلمى وتبسيط الموضوعات العلمية لغير المتخصصين من العامة والشباب والنشء.