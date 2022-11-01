أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج 2023/2022

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج «مشروعي بدايتي»، لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية على 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها وهو «مشروعي بدايتي».

الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات

وأطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البرنامج في 2012/2013، لتقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، دون اقتصاره فقط على كليات الهندسة والعلوم، ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالأثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الاشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، الاستزراع السمكي، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.

وقال الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن الأكاديمية خلال الأعوام الماضية دعمت أكثر من 2899 مشروعًا للتخرج من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج «مشروعي بدايتي»، بقيمة إجمالية تزيد عن 113 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 40 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

التقديم للمنح اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2022

وفي سياق متصل أوضح المهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذي لبرنامج مشروعات التخرج بالأكاديمية أن كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح ستكون متاحة اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2022 من خلال موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg، على أن يكون آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر 2022.

وأشار إلى أن المشروعات هذا العام تركز على دعم المشروعات الفردية للطلاب، والمشروعات المجمعة clusters، والخاصة فقط بالهيئات والجامعات في عدة مجالات وهي العلوم الهندسية، الصحة والدواء، علوم الحاسب، العلوم الأساسية، الدراسات المستقبلية، العلوم البينية والمتلاقية، العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، العلوم التطبيقية، الأجهزة الطبية التعويضية، الصناعات النسيجية، الروبوتات، الرسوم المتحركة، علوم الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية.