«البحث العلمي» تعلن تفاصيل المشروعات الخاصة بمواجهة المناخ

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر، والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث، تفاصيل الابتكارات التي تم عرضها بالمعرض الخاص بها في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، وهي توربينة رياح صغيرة للمناطق النائية للعمل خارج الشبكة الكهربائية القومية، ونظام مبتكر متكامل لتحويل مخلفات قش الأرز إلى أكثر من 20 منتج أساسي، ومشتقاتهم بطرق صديقة للبيئة، وذات عائد اقتصادي كبير كما يمكن تطبيق هذا النظام على العديد من المخلفات الزراعية.

وحدة لرصد التغيرات المناخية في البيئات البحرية

أضافت الأكاديمية في بيان لها، أنه ضمن المشروعات، وحدة لتدوير وتنقية المياه الرمادية والمخلفات المائية للمصانع، وتوربينات الضغط العالي لوحدات تحلية المياه، وتربينات رأسية لتوليد الطاقة من الرياح تعمل على المعدلات المنخفضة للرياح، منتجات ورقية للتعبئة مصنعة من مخلفات قصب السكر وأشجار الموز، وخلايا «فوتوفولتية» الشمسية عائمة، وألواح بديلة للباركيهات صديقة للبيئة تعتمد على مخلفات البلاستيك، وتدوير عبوات المشروبات الغازية المعدنية إلى منتجات كيميائية «الشب البوتاسي».

واشتملت الابتكارات، على مشروع التوسع في غابات أشجار البولونيا الخشبية، ووحدة لرصد التغيرات المناخية في البيئات البحرية، استخدام وتطبيق الفوتوفنتون بالطاقة الشمسية مع تقنية النانو كطريقة غير مكلفة لمعالجة المياه في منطقة قويسنا الصناعية، ومنزل الأخضر صديق البيئة مصنع بالكامل من الموارد الطبيعية، نظم متكاملة لحصد مياه الأمطار ولمراقبة الموارد المائية، وإنتاج الخشب الصلب من نفايات سيقان القطن واستبدال مادة الفورمالديهايد اللاصقة بالمواد اللاصقة الطبيعية.

منظومة رقمية ذكية لمراقبة تدفق مياه الآبار

كما اشتملت على منظومة رقمية ذكية، لمراقبة والتحكم من البعد في تدفق المياه من الآبار أو في الشبكات وربطها بقاعدة بيانات مكانية نشطة، ونظام إنذار مبكر لأمواج تسونامي على طول الخط الساحلي لشمال مصر باستخدام شبكة النظام العالمي للاحداثيات، وأيضًا عرض رخام زجاجي عالي الأداء من المخلفات الصناعیة، وتصنيع الوقود الحيوي من الطحالب، وتأهيل واستزراع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، وإنتاج البلاستيك الحيوي من المخلفات الزراعية.

وأكدت الأكاديمية، أن جناحها شهد العديد من المشاريع الممولة منها والتي تتماشى مع الاتجاه العلمي للحد والتأقلم من التغيرات المناخية وتقليل الأضرار على البيئة مثل مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة الممثلة في المشروع المصري الصيني لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية وزراعة الأنسجة الخاصة بالبطاطس والنخيل والبلونيا والأناناس والاستيفيا.