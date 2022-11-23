العثور على الطفل عبدالرحمن آخر ضحايا غرق تروسيكل بمشروع ناصر بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من العثور على جثمان الطفل عبدالرحمن محمد عبدالدايم، أحد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بترعة مشروع ناصر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

28 غواصا يبحثون عن ضحايا انقلاب تروسيكل

وشارك 28 غواصا، في عمليات البحث عن 3 أشخاص ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بترعة مشروع ناصر، وهم «محمد عبدالدايم ونجله، عبدالرحمن، وابن شقيقه رامي السمالوسي»، الذين تعرضوا إلى حادث منذ الاثنين الماضي.

وكانت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع عدد من الغواصين، تمكنت من العثور على جثة محمد عبدالدايم ورامي السمالوسي فجر اليوم.

البحث عن 3 من أسرة واحدة غرقوا بمشروع ناصر

وتجمع العديد من أهالي قرية جناكليس، التابعة لمركز أبو المطامير، للمساهمة في عمليات البحث، التي استمرت ما يقرب من يومين وسط انهيار الأهالي.

العثور على 3 ضحايا غرق تروسيكل بمشروع ناصر

أشار ماهر طايع، أحد أهالي الضحايا أنهم عثروا على الطفل عبدالرحمن منذ قليل، ومن المتوقع تشييع الجثامين الـ3 غدا إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة، بعد الانتهاء من تصاريح الدفن وتقرير الطب الشرعي.

إخطار بسقوط تروسيكل بترعة مشروع ناصر

البداية عندما تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار يفيد وقوع تروسيكل بترعة مشروع ناصر بمركز أبو المطامير، ما أدى مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.