رانيا فريد شوقي: فوجئت بحذف دوري من أعمال فنية دون إبلاغي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن مواقف وتفاصيل بداية احترافها التمثيل، قائلة: «مش معنى إن أبويا فريد شوقي يقولولي أهلا بيكي في الوسط الفني».

قابلت مواقف ومشكلات كثيرة في بدايتي

قالت رانيا فريد شوقي، خلال لقائها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، إنها قابلت مواقف ومشكلات كثيرة في بدايتها، منها تفاجئها بحذف دورها من الأعمال الفنية دون إبلاغها، وممثل آخر قام بدورها.

التمثيل رزق وكل فنان له نصيب يأخذ رزقه كاملًا

أضافت رانيا فريد شوقي أنها ترى التمثيل رزقا وكل فنان له نصيب، مشيرة إلى أنها رفضت عددا من الأعمال الفنية بعد المشاركة فيها، بعد أن تفاجأت بالاستغناء عنها.

أكملت: «كلمتي عقد وهذا ما تعلمته من والدي الراحل فريد شوقي لأن الكلمة شرف، ووالدي له مواقف جميلة ورائعة مع الزملاء في الوسط الفني».

وأشارت إلى أن والدها رفض دخولها التمثيل في البداية، ما جعلها تسافر إلى خالتها خارج البلاد حتى أعادها النجم فريد شوقي إلى مصر من خلال دورها في فيلم آه آه من شربات، وهو أول عمل سينمائي لها أمام الفنان فريد شوقي».