عاجل.. أنغام تخضع لعملية جراحية وتطلب من متابعيها الدعاء لها

تعرضت المطربة أنغام لأزمة صحية شديدة، خلال الأيام الماضية، إذ خضعت لعملية جراحية وتم احتجازها في المستشفى.

وأعلنت أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تطورات الحالية الصحية، حيث قالت: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن».

وتابعت: «حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول».

وأضافت «نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، ونرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل».