نجوم الفن يدعمون أنغام بعد تعرضها لأزمة الصحية.. ألف سلامة

حرص عدد من نجوم الفن، علي دعم الفنانة أنغام، في أزمتها الصحية بعد إعلانها منذ قليل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرضها لازمة صحية طارئة أدت إلى إجرائها عملية جراحية كبيرة.

وعلق الكثيرون من الفنانين على أزمة أنغام الصحية، من بينهم، الفنانة هند صبري، حيث علقت على منشور أنغام قائلة: «ألف سلامة عليكي حبيبتي»، وقالت الاعلامية بوسي شلبي: «لف سلامة حبيبتي».

كما علقت منة شلبي، قائلة: «ربنا يعافيكي يارب ألف سلامة»، وقالت نادية مصطفى: ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي وترجعلنا بألف سلامة»، وعلق المطرب أحمد جمال قائلا: «ربنا يشفيكي ألف مليون سلامة».

أزمة أنغام الصحية

وأعلنت أنغام منذ قليل خلال بيان صحفي نشرتة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرضها لازمة صحيه قالت فيه: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول».

واختتم البيان : «نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، ونرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل».