يوسف الحسيني: المسرح المصري صاحب أسبقية في المنطقة.. ولن يكون له منافس

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن طريقة تفكير المصريين أصبحت أكثر انفتاحا بعد الحملة الفرنسية، وجرى الأخذ بالأسباب والتوجه للتعليم الأجنبي والجامعي، والسفر للخارج ومع الوقت جرى إنشاء الجامعة الأهلية، وبدأت المدارس تنتشر وبدأت الذهنية المصرية تختلف، ومن هنا كان المحرك هو المسرح المصري السابق لأي مسرح في المنطقة، ولن يكون له أي منافس، وظهر دور السينما والتليفزيون.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على «القناة الأولى»: «أيام الملكية كانت الحالة المالية للمواطنين غير جيدة على الإطلاق، ومن يقول عكس ذلك فهو مخطئ، ولا يجب إسقاط الأفلام على الواقع، وإنما كان واقع الناس في الشوارع، ونحن هنا لا نروج للفساتين والملابس القصيرة إذا تحدثنا عن الماضي، ولكن في التحرر الفكري والتقدمية الفكرية، وكل ذلك قادته الحركة المسرحية المصرية والحركة الدرامية المصرية».

وتابع: «مذيعو ومذيعات التليفزيون وكذلك الصحفيين حتى نهايات السبعينات، كانوا الشكل الحقيقي لمصر، فالوضع الأخلاقي والحالة الأخلاقية للمصريين كانت مختلفة، فلم نكن نسمع عن التحرش».

واختتم: «لا يجب أن نلقي باللوم على البنت نتيجة لبسها لكن فيه حاجة اسمها أنت محترم ولا لا؟».