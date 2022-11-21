يوسف الحسيني: نسبة الاستثمارات الخضراء المستهدفة وصلت إلى 40%

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء يوضح أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة وصلت إلى 40%، موضحا أنه جرى توجيه 410 مليار جنيه لعدة قطاعات، منها 259 مليار للنقل النظيف و38 مليار للصرف الصحي المستدام و25 مليار للطاقة النظيفة و22 مليار لمياه الشرب النقية، 18.5 مليار لتحسين البيئة و14 مليار للري المستدام و11 مليار للزراعة المستدامة.

توقيع 16 مذكرة تفاهم

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن مشروعات الوقود الأخضر في مصر تضمنت توقيع 16 مذكرة تفاهم، بتنفيذ 60% بعدد 9 مشروعات، من ضمنها مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين في جبل عتاقة ومخطط تنفيذه بقيمة 2.7 مليار دولار، لإنتاج 2400 ميجاوات.

وأشار إلى أن مصر حاليا تنتج 61 ميجا، بالإضافة لمشروع طاقة الرياح بجبل الزيت بتكلفة 12 مليار جنيه لإنتاج 580 ميجاوات، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة بقيمة 2 مليار دولار إجمالي استثمارات المشروع لإنتاج 1465 ميجاوات.

مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

وأوضح الإعلامي يوسف الحسيني أن محطة بنبان تنتج طاقة تساوي 90%، ومحطة طاقة رياح السويس تنتج 250 ميجا وات قدرة إنتاجية للمحطة، بالإضافة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الذي تكلف 2.7 مليار يورو، ويستخدمه 600 ألف راكب يوميا، و650 ألف راكب يوميا في أكتوبر، ما يعني أن هناك مليون و250 ألف مواطن يستخدمون المونوريل كل يوم، والقطار الكهربائي تكلف 519.5 مليار جنيه، وطول القطار 2000 كم موزعين على 3 خطوط، والقطار الخفيف تكلفته 45 مليار ويستفيد منه نحو مليون مواطن تقريبا، بما يعني أن هناك 3.25 مليون مواطن سيستفيدون من خدمات النقل والمواصلات الجديدة.