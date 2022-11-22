يوسف الحسيني: مصر المصدر الإقليمي للغاز حاليا.. والطاقة الخضراء قريبا

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصر هي المصدر الإقليمي لتصدير الغاز الطبيعي، وخلال عامين ستكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء، لافتا إلى أن تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء أوضح أن هناك 126% زيادة في عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعدد 209 آلاف سيارة حتى 2014، وفي عام 2022 وصل العدد إلى 472 ألف سيارة، بالإضافة لـ1.4 مليار جنيه تكلفة تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ8 سنوات بهيئة النقل العام في القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي.

مشروعات الزراعة والري

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن أبرز مشروعات الزراعة والري وصلوا إلى 320 مشروعات تم تنفيذها خلال 8 سنوات، بتكلفة أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة للانتهاء من 6272 كم أطوال ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يعد من أهم المشروعات التي تحافظ على المياه من ابتلاع التربة لها ومكافحة التبخر وضمان وصول المياه بالكامل للأراضي وإزالة الملوثات وتوصيل المياه في حالتها النقية.

مليون فدان من الأراضي الجديدة

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن هناك مليون فدان من الأراضي الجديدة تعمل بنظام الري الحديث في يونيو 2021، بالإضافة لمحطة معالجة مياه بحر البقر التي تعد الأكبر على مستوى العالم وليس إفريقيا فقط.