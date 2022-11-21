يوسف الحسيني: أي استثمار لمصر في الـ8 سنوات الأخيرة كانت عائداته عظيمة

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصر لم تستثمر في أي شيء خلال الـ8 سنوات الماضية إلا وكانت العائدات عظيمة، لافتا إلى ان مصر تقوم بمشروعات تنموية كبيرة لحماية الإسكندرية «البعض يعلق بسلبية على ما يحدث ويقول ليه بنعمل مشاريع لأنهم للأسف انهزاميين، ومنطلق كلامهم رافض أي مشروعات لحماية سواحل البحر المتوسط، وهما نفسهم المحافظة بالكامل تضيع».

قمة المناخ

وتابع «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري: «نفس الناس كانت بتقول كدة على قمة المناخ وليه وهنستفيد إيه، بالرغم ان شركات كتير جدا دخلت مصر وحجزوا الفنادق والطيران على نفقتهم الشخصية بجانب ما انفقته الأمم المتحدة في مصر، وليس هذا هو المستهدف فقط لكن هؤلاء لا يعرفون ما تخطط له مصر، بالرغم من الرواج السياحي الذي حققناه في قمة المناخ، إلا أنها حققت 85 مليار دولار حجم استثمارات في مؤتمر المناخ لمصر، وذلك بفض الملف المعد مسبقا لتقديمه لقمة المناخ منذ وقت طويل».

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نفد إنفوجراف يوضح ما تم تحصيله في قمة المناخ في 8 صفحات، وبيّن حجم التوسعات في المشروعات الخضراء التي تعمل عليها مصر وأهميتها في الحفاظ على البيئة وحماية طبيعتها التي يحتاج إليها الإنسان، وكذلك إصدار السندات الخضراء التي توفر التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة لتكون مصر أول دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء الحكومية في الأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار.