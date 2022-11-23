تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة سيارة من أسفل منزل بـ15 مايو.. اعرف العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة 15 مايو، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة سيارة تابعة لمحافظة القاهرة، بعد قيام موظف حكومي بركنها تحت مسكنه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة بدأت بعدما حضر أحد المحامين ومسؤول بالشركة العامة للمخابز التابعة لمحافظة القاهرة إلى ديوان قسم شرطة مدينة 15 مايو لتحرير محضر بتضررهما من سائق سيارة نصف نقل بنفس الشركة، لقيامه بتبديد السيارة عهدته، والمخصصة لنقل الدقيق لجميع المخابز بالمدينة واتهموه بسرقتها.

وبسؤال السائق أنكر التهم المنسوبة إليهم وقرر أنه ركنها تحت العقار محل سكنه بالمجاورة الرابعة عشر التابعة لدائرة القسم، وتم ضبط السائق، وأثناء العرض على جهات التحقيق أمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.

السيارة تم بيعها لتجار الخردة

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن السيارة تمت سرقتها من قبل أحد الأشخاص وسلمها لأحد عملائه لبيعها وتصريفها وتبيّن أنه سلمها لتجار خردة مقابل مبلغ مالي، بمنطقة عرب كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

وذكرت التحريات أن السائق المضبوط ليس له دور في ارتكاب الجريمة، وبإعداد الأكمنة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بسرقة السيارة، والمسؤولين عن تقطيع السيارات المسروقة «لقطع خردة للتسهيل على بيعها».

اعترافات المتهمين

خضع المتهمين لجلسة تحقيق أمام نيابة 15 مايو والتبين وأدلوا باعترافات تفصيلية، أنهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم بارتكاب الواقعة، وتقطيع السيارة وبيعها خردة لأحد تجار الخردة مقابل مبلغ مالي، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إخلاء سبيل السائق بضمان محل إقامته.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني يقول المحامي محمد سعيد لـ«الوطن»، إن عقوبة سرقة السيارة هى عقوبة جنائية وتختلف شدتها طبقا لملابسات واقعة السرقة وظروفها فهناك حالات سرقة بقصد التملك، أو بقصد الاستعمال الشخصى، وهناك جرائم سرقة بالإكراه، و‏إذا كانت سرقة السيارة تمت بنية التملك فالعقوبة فيها هى السجن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، فى حين سرقة السيارة تمت بقصد الاستعمال الشخصي فقط فالعقوبة تكون الحبس 3 سنوات إلى 15 سنة.