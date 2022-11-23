يوسف الحسيني يعرض تقريرا عن إنتاج «زراعة بنها» لسلالة دواجن تقاوم تغير المناخ

عرض برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على «القناة الأولى»، تقريرا عن كلية الزراعة بجامعة بنها، التي أنتجت سلالة جديدة من الدواجن لمقاومة التغير المناخي، إذ تتحمل البرد ومضاعفة الإنتاج.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، خلال التقرير: «نجحنا في إنتاج سلالة من الدواجن (دجاج بنها)، وكذلك دشنا موسم زراعة محصول القمح، إذ كنا نزرع 15 فدانا، واليوم لدينا 60 فدانا من القمح بسلالة محلية مصرية».

وأوضح الدكتور السيد عبدالحميد نائب رئيس جامعة بنها، أنه جرى اليوم، تدشين مشروع زراعة 60 فدانا تابعة لكلية الزراعة بالقمح، كما أن الجامعة في نطاق خدمة المجتمع المحيط تحاول التعامل مع متطلبات السوق والإنتاج، لتسهم في خدمة البيئة، وتوفر محصولا استراتيجيا في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.