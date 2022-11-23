الإعلامي يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس السيسي بوزير الأوقاف مهم للغاية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخلال الاجتماع وجه بتطوير برامج تأهيل الأئمة بالنظر في دورهم المهم لنشر الخطاب الديني المستنير لإعمال العقل وفهم الحياة وفق صحيح الدين وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى: «أرى أن الاجتماع بقدر أهميته وما به جانب ملقى علينا هنا كصحافة تليفزيونية أو إعلام، وجزء آخر غير يسير والأكثر تأثيرا وهي موازية أكثر من الإعلام وهي الدراما والسينما».

وأضاف: «إذا رجعنا لعهد الخديوي إسماعيل والسلطان حسين كامل، والملف فؤاد ثم فاروق كانت مراحل مهمة، حيث الخديو إسماعيل الذي بنى مبنى الأوبرا القديمة والتي كانت مكان جراج الأوبرا والتي سميت بدار الأوبرا الخيديوية، والتي حرقت ثم تفتق ذهن النظام الأسبق السقيم أن يحولها إلى جراج».

وتابع: «عندما بنيت دار الأوبرا أصبح المواطن المصري أو بعض المصريين يقدروا يتفرجوا على عروض الأوبرا والباليه، ومع الوقت أصبح المصريون لديهم شغف لتقديم مسرح للجماهير العادية، وصولا لعزيز عيد أبو المسرح المصري وفرق أخرى وصولا إلى فرقة إسماعيل ياسين ومسرح التليفزيون، وهنا المجتمع تسبب في الحركة المسرحية المصرية، وبدأت فرق العمل وفتح المسارح وترجمة الروايات، ومن هنا بدأ وجدان المجتمع يتشكل من جديد وبعد أن كان هناك اتكالية وخرافات تغيرت دفتهم».