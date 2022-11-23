مدير متحف النوبة لـ يوسف الحسيني: استقبال الزائرين مجانا في احتفالية اليوبيل الفضي

قال أحمد عبدالرحمن مدير عام متحف النوبة بأسوان، إن المتحف يحتوي على آثار ومقابر من العصر الفاطمي، ويعتبر من أقدم المتاحف الموجودة في محافظة أسوان، ويقع في منطقة تسهل على الزائرين زيارته.

وأضاف «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر «القناة الأولى»، أن احتفالية اليوبيل الفضي لمتحف النوبة كانت مميزة، وشهدت استقبال الزوار بشكل مجاني بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح مدير عام متحف النوبة بأسوان، أن متحف النوبة يعتبر مؤسسة ثقافية تستقبل كل الطلبة وتتعامل مع كل الأعمار السنية، كما تحرص على الاهتمام بنشر الوعي الثقافي بالآثار المصرية.

وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في المناسبات القومية والمحلية، ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، الذي شارك في الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على افتتاح متحف النوبة، بحضور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وأحمد عبدالرحمن مدير المتحف، وعدد من عمداء كليات أسوان.