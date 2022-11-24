«صيادلة الإسكندرية»: منع إعطاء الحقن بالصيدليات بعد وفاة «إيمان» و«سجدة»

اعلنت نقابة الصيادلة منع إعطاء أي حقن من أي نوع داخل الصيدليات لحين صدور تشريع ينظم ذلك، وذلك خلال اجتماع رئيس نقابة صيادلة الإسكندرية وأعضاء النقابة خلال الأيام الماضية.

إحالة صيدلانية وعاملة لمحكمة الجنايات

جاء ذلك بالتزامن مع إحالة الصيدلانية والعاملة المتهمتين في قضية وفاة الطفلتين «إيمان» و«سجدة» إلى محكمة الجنايات، نتيجة أخذ حقنة مضاد حيوي بالخطأ دون إجراء اختبار الحساسية لهما.

وأوضحت نقابة الصيادلة، في بيان، أن ما جاء ببيان النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي يحمل بين طياته براءة الصيدلانية، مشيرة إلى أن الفريق القانوني من النقابة ومن أسرة الطفلتين بين كل هذه التفاصيل خلال التحقيقات.

قرار نيابة وليس حكم محكمة

وأكدت النقابة، أنه سيتم طباعة «بوستر» بهذا الشأن للتوزيع على كل الصيدليات، موضحة أن قرار النيابة اليوم هو «إحالة للمحكمة» وليس صدور «حكم محكمة»، وقد تقدمت النقابة منذ 10 أيام برد رسمي وواف للمحامي العام الأول بالإسكندرية على يد النقيب والمستشارين القانونيين في القضية ضد كل التقارير المقدمة في هذه القضية، ومنها تقرير هيئة الدواء، لاسيما أن ما جاء من أقوالهم أمام النيابة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أنسي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إنه جار إعداد تقرير من كبار استشاريين الطب الشرعي على مستوي الجمهورية للرد على ما جاء في تقرير الطب الشرعي السابق، ونحن متواجدون مع أهل الزميلة طوال الوقت.