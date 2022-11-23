«جنايات الإسكندرية» تقضي بإعدام سائق قتل مواطنا في الطريق العام

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، «م.ا.س»، سائقًا، بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل «م.س.ح» والتمثيل بجثته، وذلك بعضوية المستشارين الحسيني أحمد عطا، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي، وذلك في القضية رقم 13424 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية اخطارًا من مأمور قسم مينا البصل بقيام المتهم لقتل المجني عليه مستخدمًا سلاح أبيض في دائرة القسم.

المتهم عقد النية والعزم على قتله

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم بأن المتهم عقد النية والعزم المصمم على قتله وأحضر سلاح أبيض سكين من المطبخ في الشقة محل سكنه، وعند مشاهدته المجني عليه يقف أمام أحد المحلات أسفل العقار بالطريق العام، طعنه عدة طعنات بمنطقة البطن والصدر، وفر هاربًا.

واقعة القتل بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه

وألقت الشرطة القبض على المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة على إثر خلافات بينه وبين المجني عليه الذي أراد شراء المسكن الذي يعيش فيه المجني عليه، وتولدت في رأسه فكرة التخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.