مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي شخصين مصرعهما وأصيب مثلهما في مشاجرة بالأسحلة النارية في سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ لمركز طهطا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفين ومصابين بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين أن المشاجرة بين كل من: طرف أول «السيد. ع. ا. س»، 50 عاما، صياد، يقيم بدائرة المركز، متوفى، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، وطرف ثان «عبدالله. ا. ا. ا»، 35 عاما، صياد، متوفى، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، و«أحمد. ش. ا. م»، 19 عاما، صياد، مصابا بطلق ناري سطحي بفروة الرأس من الخلف، وشقيق الأول «كريم. ح. ا. ا. ا»، 15 عاما، صياد، مصابا بطلق ناري في القدم اليسري أعلى الركبة، ويقيمون بدائرة المركز.

نقل المصابين لإسعافهما والجثمانين للمشرحة

وجرى نقل جثة الأول لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، والآخر لمشرحة مستشفى طما المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهمت زوجة الطرف الأول، المدعوة «حنان. ح. م. ا»، 42 عاما، ربة منزل، وتقيم بالناحية ذاتها، الشخص الثالث من الطرف الثاني المدعو «كريم. ح. ا. ا»، بالتعدي على زوجها المذكور، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، بسبب مشادة حدثت بينهم أثناء الصيد بنهر النيل.

كما اتهمت زوجة الأول من الطرف الثاني المدعوة «أسماء. م. ح. ف»، 37 عاما، ربة منزل، وتقيم بالناحية ذاتها، والثاني والثالث، الطرف الأول المدعو «السيد عبدالشافي. ا. س»، متوفى، بالتعدي عليهم، وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدي لإصابتهما، وأودت بحياة الأول للسبب ذاته.

تحريز الأسلحة النارية وتحرير محضر

وجرى ضبط بندقية آليه بداخلها 7 طلقات من العيار ذاته، كانت بحوزة الطرف الأول «المتوفى»، وكذلك البندقية الآلية الخاصة بالمدعو «كريم. ح. ا. ا. ا»، مصاب، وبداخلها 5 طلقات من العيار ذاته، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.