«الشرقية»: دعم الأسر الأولى بالرعاية وتجميل حياة «العروس والأم»

تواصل منظمات المجتمع المدنى السير جنباً إلى جنب مع الدولة ودعم دورها فى تنمية الفرد والمجتمع، إذ ينفذ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قوافل بالمناطق الأكثر احتياجاً بأنحاء مصر، وفى محافظة الشرقية قدم التحالف مساعدات لأسر كانت أحق بالعون والرعاية ليجمّل لهم وجه الحياة.

قال محمد عزت عبدالعزيز، المسئول الإعلامى لجمعية «الأورمان»، لـ«الوطن» إن التحالف الوطنى قدم الدعم لعروس شابة، تدعى سهيلة محمد، طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، بمساعدة مالية.

والدة «سهيلة»: المجتمع المدنى يساعد ويسعد الناس

وأوضحت ناهد الديدامونى، والدة «سهيلة»، أنها تعمل وزوجها الراحل منذ عدة سنوات بالتربية والتعليم، وأن ابنتها خُطبت منذ عامين لشاب مكافح بكلية الهندسة والده متوفى، وعُقد قرانهما مؤخراً، بينما لم تستطع الأسرتان إتمام الزواج لضيق ذات اليد، وأضافت: «جمعية الأورمان ساعدتنا بشيك قدره 7500 جنيه، واشتريت جهاز البوتاجاز والباقى بعض الرفايع، والحمد لله إن فيه دعم من المجتمع المدنى بيساعد ويسعد الناس وبشكرهم».

وفى عزبة الأساودة بقرية الأخيوة بمركز الحسينية، قالت اعتماد محمد أحمد مرسى، السيدة الأربعينية، والفرحة لم تسعها، إنها تعانى منذ 15 عاماً هى وزوجها زكريا عبدالعظيم، والذى يعمل بأجر يومى، من عدم توصيل المياه فى منزلهم المسقوف بالخشب وبالات قش الأرز، رفقة 3 أطفال.

إلى أن منَّ الله عليها ثم الرُّحماء من فاعلى الخير بجمعية «الأورمان»، بتوصيل المياه إلى منزلها.

وأضافت: «بقالى 10 أيام طايرة من السعادة بسبب توصيل المياه لبيتى، ماكنتش بنام بالليل، وكنت بشترى (الجركن) 20 لتر بأربعة جنيه وماكانش بيكفى، الحمد لله على النعمة وبدعى لهم من كل قلبى».