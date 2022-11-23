«زراعة الشرقية»: سعر طن الأرز الشعير 6600 جنيه للحبة الرفيعة

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه جرى توريد أكثر من 45 ألف طن من أرز الشعير إلى مواقع التجميع بالمحافظة، موضحًا أن المستهدف توريده من إجمالي الأرز 126 ألف طن.

وأضاف «حسين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 64 موقعًا لتجيمع الأرز الشعير، بمحافظة الشرقية، وما زالت تستقبل الكميات التي يوردها الفلاحين، مشيرًا إلى أن سعر الطن للحبة العريضة 6850 جنيها، و6600 للحبة الرفيعة.

شروط توريد الأرز

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل فدان أرز ينتج ما بين طنين إلى 4 أطنان من محصول الأرز في الموسم، لافتًا إلى أنه يجب توريد طن على كل فدان جرى زراعته، مشيرا إلى أنه جرى زراعة نحو 226 ألف و19 فدانا من الأرز بالمحافظة، والتوريد له مواصفات خاصة مثل النقاوة وعدم الرطوبة والخلو من الشوائب.

سعر طن الأرز الشعير

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأرز من محاصيل الزراعات التعاقدية إذ تحدد سعر طن الأرز الشعير للحبة الرفيعة بقيمة حافز التوريد 6600 جنيه، فيما بلغ سعر طن الأرز الشعير للحبة العريضة بقيمة حافز التوريد 6850 جنيهًا.