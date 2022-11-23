إصابة 16 شخصا في حادثي سير بأنحاء مختلفة في الشرقية دون وفيات

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادثي سير بأنحاء مختلفة، ما أدى إلى إصابة 16 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعدد من سيارات الإسعاف التي دفعت بها الهيئة وقت وقوع الحادث.

حادث بطريق مصر إسماعيلية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ما أدى لإصابة 10 أشخاص، ونقلتهم هيئة الإسعاف بسياراتها الخاصة إلى مستشفى العاشر من رمضان لإسعافهم.

حادث بطريق بلبيس العبور

وفي سياق متصل، وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس العبور، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بوقوع حادثي سير في طرق مختلفة بأنحاء مختلفة بالمحافظة، وأدت الحادثتين إلى إصابة 16 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة مقر الحادثتين، وانتقلت القوات الأمنية إلى مواقع الحوادث للوقوف على أسبابها والاطمئنان على سلامة المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية اللازمة.

محاضر بالواقعة بمديرية الأمن

تحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تم تسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، ورفع إشغالات الطريق نتيجة الحادثة وعودة حالة الطريق طبيعية.