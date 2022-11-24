أستاذ مناعة بجامعة أكسفورد يكشف تفاصيل تجربة زراعة دم بشري في المختبر

كشف الدكتور أحمد سلمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بكلية الطب بجامعة أكسفورد، تفاصيل نجاح تجربة حقن البشر بدم مزروع في المختبر، لافتًا إلى أن فكرة الخلايا الجذعية يمكن إعادة برمجتها لإنتاج أنواع متخصصة من الخلايا مثل خلايا الكبد أو خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو أي نوع من الخلايا.

مراحل إنتاج الدم من الخلايا الجذعية

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المرحلة التالية هي تجميع الخلايا لتنتج نسيجًا، لافتًا إلى أن الخلايا الجذعية قادرة على إنتاج هذا النوع من الخلايا ولكن ليست بصورة عالية حتى الآن، مؤكدًا أن المرحلة التي ستليها هي تجميع الانسجة لإنتاج الأعضاء ووقتها ستنتهي فكرة نقل الأعضاء ويمكن إنتاجها من الخلايا الجذعية مشددًا على أننا لم نصل لهذه المرحلة حتى الآن.

وأشار إلى أنه يمكن لأي خلية جذعية يتم برمجتها بمجموعة من الهرمونات أو المواد الكيمائية والمحفزات أن تُكون نوعا معينا من الخلايا لافتًا أن كل البشر بدأوا من خلية البويضة المخصبة والتي تنقسم فيما بعد وتنتج أنسجة الجسم وأجهزته.

يمكن استخلاص الدم من الخلايا الجذعية

وأكد أن نفس الفكرة يمكنها استخلاص الدم من الخلايا الجذعية في النخاع العظمي وتنتج خلايا الدم بمختلف أنواعها حمراء وبيضاء وصفائح دموية لافتًا إلى أنه يمكن إنتاج خلايا الدم الحمراء من الخلايا الجذعية وتوجيهها لفصيلة معينة من الدم.

وأوضح أن نقطة الدم تضم 6 ملايين خلية لافتًا إلى أن العلماء يبذلون جهدا كبيرا لصناعة نقطة دم واحدة مشيدًا بقدرة الله الخالق ومؤكدًا أنه كلما تعمقت في العلم تأكدت من عظمة الله.