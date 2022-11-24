قناة القاهرة الإخبارية: مندوب روسيا بمجلس الأمن يتهم كييف برفع شعارات نازية

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة والتي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

كييف تواصل انتهاج الأفعال الاستفزازية

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن المندوب الروسي بمجلس الأمن «فاسيلي نيبينزيا»، رفضه الادعاءات الأوكرانية التي تتهم موسكو باستهداف البنية التحتية في كييف مؤكدًا أن الأخيرة تواصل الأفعال الاستفزازية خاصة في محيط زابورجيا النووية وأن روسيا تواصل الدفاع عن أمنها.

كييف تعدم الناس وتشنقهم على الأعمدة

وأشار إلى أن كييف تتعمد التعتيم على المعلومات الخاصة بمنطقة خيرسون واتهمها بإخفاء عمليات الإعدام، كما اتهم المندوب الروسي، النظام الأوكراني برفع شعارات نازية.

ونفى استهداف البنية التحتية ردًا على توفير الغرب الأسلحة لكييف معتبرًا أن استخدام الجيش الأوكراني للمتفجرات التي تهدد أمن الأراضي الروسية أمر يجب التصدي له معتبرًا أنه أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة.