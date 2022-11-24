محلل سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: لا أحد يعلم موعد انتهاء الأزمة الأوكرانية

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد محارم، أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ولا يعلم أحد موعد نهايتها وكيف ستنتهي.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي تامر حنفي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لرئيس الأوكراني زيلنيسكي إلى مجلس الأمن لوقف الحرب لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حلفاء لأوكرانيا.

روسيا ستحاول بكل الطرق تحقيق أهدافها

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين أكد أنه لو لم ينتصر بالسلاح فسيحاول بكل الأساليب والقدرات أن يخضع أوكرانيا لرغبته ولما يريد فعله مع كييف، لافتًا إلى وجود دعم لأوكرانيا بالمال الذي وصل لـ 80 مليار دولار، فضلا عن شحنات السلاح من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن نظام مجلس الأمن لا يستطيع إصدار قرارات في صالح أوكرانيا بسبب الفيتو الروسي، لافتًا إلى مطالبة بعض الدول بتغيير نظام مجلس الأمن وإلغاء نظام الخمس الدائمين والمقاعد العشرة التي يتم تجديدها كل عامين.

هدف أمريكا هو تركيع روسيا

وكشف عن الهدف الأمريكي من الأزمة الأوكرانية، وهو تركيع روسيا مؤكدًا أن موسكو لم تفقد كل قواها وأن هناك وجهتي نظر بأن هذه هي آخر الامكانيات الروسية بينما تزعم روسيا أن لديها أسلحة أخرى مختلفة تمامًا ولم تخرجها حتى الآن مؤكدًا أن المعركة تعد حربًا بالوكالة حتى الآن.

وشدد على أن العالم تأثر بسبب هذه الحرب حيث تعرضت الدول لنقص في إمدادات الغذاء ونقص في لإمدادات الغاز مؤكدًا أن استمرار هذه الحرب يمثل كارثة للعالم أجمع.