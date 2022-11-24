«المصرية للحساسية»: الفيروس المخلوي سريع العدوى ويجيد خداع الذاكرة المناعية

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عدم صحة ما يتردد بأن الفيروس التنفسي المخلوي، أحد متحورات كورونا، مشيرًا إلى أنه فيروس قديم عرفه العالم عام 1955 بعد انتشاره بين قردة الشمبانزي.

يسبب 20% من نزلات البرد في كل عام

وأوضح بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «ON» أن هذا الفيروس قديم ومتواجد منذ مئات السنين، لافتًا إلى أنه من الفيروسات التي تسبب 20% من نزلات البرد سنويا.

وأشار إلى أن معدلات الإصابة به قلت بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتدابير الوقائية لافتًا إلى أن غياب الكمامات وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية حفّز الفيروس عللا الظهور مرة أخرى.

وأكد أنه عند اختفائه قلت المناعة المجتمعية ضده، لافتًا إلى أنه يصيب الأطفال والكبار فوق 65 عامًا خاصة مرضى الضغط والسكر ونقص المناعة، وكذلك الأطفال المصابين بمشاكل خلقية في القلب أو أمراض الرئة المزمنة والمصابين بالمشاكل العضلية.

من لديهم مناعة جيدة سيصابون بنزلات برد عادية

وأشار إلى أن الاطفال من 5 إلى 18 عامًا ومن لديهم مناعة جيدة سيصابون بنزلات برد عادية و20% لن يصابوا بأي أعراض، مؤكدًا أن الفيروس المخلوي سريع العدوى ويجيد خداع الذاكرة المناعية وينتقل بالعطس والسعال والقبلات والأسطح الملوثة ناصحًا بالابتعاد عن الأشخاص أثناء العطس والكحة مطالبًا باتباع «اتيكيت العطس»، وغسيل الأيدي باستمرار.

كما نصح بالتوجه للطبيب حينما يرفض الطفل الرضاعة ويصاب بالجفاف وتغير المزاج ناصحًا بالرضاعة الطبيعية لأنها ترفع المناعة.