استشاري مناعة لقناة الحياة: الفيروس المخلوي قديم وانتشر لزيادة الإصابات به في أمريكا

قال الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، إنّ الفيروس المخلوي قديم جدا، لكن الناس ثقافتها الفيروسية بسيطة، والإعلام العالمي يركز عليه بشكل كبير، بسبب زيادة إصاباته في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح هذا الفيروس ترند عالمي.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الهلع في مصر من الفيروس المخلوي غير مبرر: «إحنا كل سنة بنشوفه من أيام ما كنا طلاب، و70% من الأطفال أقل من سنة يصابون به، وبعد عامين آخرين سيصاب به 100% من الأطفال، وقد يصابون به مرارا وتكرارا، وكل مرة يكون أقل في الاعتلال وفترة المرض».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، بأنّ هذا الفيروس يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، كما أنه قد يصيب كبار السن الذين تتخطى أعمارهم حاجز الـ65 عاما، بشرط أن تكون مناعتهم ضعيفة ومصابين بأمراض زمنة مثل الضغط والسكر.