«الصحة»: 80% من مصابي الفيروس المخلوي تقل أعمارهم عن عامين

قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ الفيروس المخلوي من الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وهو فيروس موجود منذ عشرات السنوات، وينشط في فصل الخريف، وتزيد حدته في فصل الشتاء.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس هي احتقان في الأنف وسيلان من الأنف وصداع وارتفاع درجة الحرارة وسعال في بعض الحالات.

وتابع بأنّ هذه الأعراض تتشابه كثيرا مع البرد والانفلونزا وكورونا، على أن تكون الأعراض أخف في الفيروس المخلوي، مشيرًا إلى أن متوسط الأعراض من 5 إلى 7 أيام، كما أنّ هذا الفيروس يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ولافتًا إلى أن 80% من الحالات المصابة تكن لأطفال تقل أعمارهم عن سنتين.