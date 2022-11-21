متحدث الصحة لـ قصواء الخلالي: تخفيف الإجراءات الاحترازية تسببت في زيادة مصابي الفيروس المخلوي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة خلال جائحة كورونا، أدت إلى زيادة الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، إذ تتمثل أعراضه في الرشح المستمر، وارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والكحة والإعياء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن التزام المواطنين بأخذ جرعات لقاح كورونا في موعدها أدى إلى تقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا

الوضع الوبائي المصري مستقر

وعن الوضع الوبائي في مصر، قال المتحدث الرسمي للوزارة إنه ما زال مستقرا، ولكن في بداية جائحة كورونا كان منهج العالم مبنيا على استراتيجية صفر إصابة، إلا أنه ومع مرور الوقت بات هناك استراتيجيتان مختلفتان لمواجهة الفيروس، إحداها تتبعها الصين وهي «صفر إصابات»، أما باقي دول العالم فتتعامل فقط مع «صفر وفيات».

وتابع: «ما زالت الصين تتعامل بنفس المنهجية، والوضع الوبائي المصري مستقر، ومعدلات الوفيات حتى الآن في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة».