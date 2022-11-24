تفاصيل مصرع طبيب في حادث بأسيوط.. كان قادما من قنا لحضور زفاف شقيقته

في الساعة الثانية ظهرًا، استعد الدكتور محمد فتحي، مدرس جراحة العظام بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، هو وزوجته الطبيبة أيضا وطفليهما، للسفر من محافظة قنا، حيث محل عمله، إلى مسقط رأسه في قرية «كردوس» التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، لمشاركة أسرته وأهله في حفل زفاف شقيقته.

حادث سير قرب القرية

حوالي 250 كيلو مترا هي المسافة التي قطعها مدرس جراحة العظام بسيارته الخاصة، وبرفقته أسرته، حتى وصل إلى منحدر «منزل» بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم القريب من مسقط رأسه، وهي الوصلة التي يستخدمها للوصول إلى قريته التي تقع بالقرب من شريط السكة الحديدية، وهناك تعرض لحادث سير أدى إلى وفاته في الحال نتيجة نزيف بالمخ، تاركًا زوجته «سهام» وطفليه «أحمد»، 5 سنوات، و«براء» 3 سنوات، مصابين بجروح وكسور، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج

حزن الطلاب وأهالي القرية

سيرة الطبيب الطيبة وبشاشة وجهه ومعاملته الحسنة مع الجميع، تسببت في سيطرة حالة من الحزن الشديد على أهالي قرى مركز صدفا، وكذلك طلابه بجامعة جنوب الوادي، والذين نعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفوه بصاحب الأخلاق العالية والسيرة العطرة.

وقال محمد محمود، أحد أهالي مركز صدفا لـ«الوطن»، إن جميع أهالي القرية حزنوا على وفاة الدكتور محمد فتحي أمين، حيث شارك في جنازته الآلاف من قريته والقرى المجاورة، نظرا لما يتمتع به من أخلاق عالية وسيرة كريمة وخدمة المرضي وأهالي قريته، فلا عن أن الراحل كان يودهم في المناسبات السعيدة والحزينة، ولم يتأخر أبدا في قضاء حوائج الناس، سواء في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط، أو مكان عمله في محافظة الوادي الجديد.

مصرع طبيب وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن اسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بنزلة الطريق الصحراوي الغربي.

وتبين أن السيارة تحمل أرقام «ص ح ر- 6276»، ونتج عن الحادث وفاة محمد فتحي أمين، طبيب، وإصابة زوجته سهام عبدالرازق، طبيبة، ونجليه أحمد»، 5 سنوات، و«براء»، 3 سنوات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي، ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج.