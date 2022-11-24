الجامعات تبدأ استقبال طلبات راغبي الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية اليوم

تبدأ، اليوم، الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من الساعة 9 صباحاً و حتى 3 عصراً، على أن تعلن نتيجة الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد المقبل، واستقبال الطعون عليها الاثنين.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، أن مكاتب رعاية الشباب بالكليات المختلفة تبدأ اليوم استقبال طلبات وأوراق الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري، مؤكداً أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تشديد الإجراءات الاحترازية

ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، تشديد الإجراءات الاحترازية خلال أعمال التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، التي من المقرر أن تبدأ اليوم بفتح باب الترشح لها، على أن تستمر أعمالها وفقاً للخريطة الزمنية لمدة أسبوعين.